Belgisch Solar Team pakt nu ook Europese titel met zonnewagen

De overwinning op het Europees kampioenschap is de derde overwinning op een rij voor het Belgische team. In 2018 pakte het de zege in Chili. Vorig jaar werden ze wereldkampioen tijdens de World Solar Challenge en dit weekend kwam daar nog eens de Europese titel bovenop. De sfeer in het team was dan euforisch. "Euforie, fantastisch", omschreef teammanager Paul Van Hemeldonck de reactie. "We hebben er dan ook keihard voor gewerkt, de voorbereiding liep goed. En nu op naar de volgende uitdaging. Dat wordt de race in Zuid-Afrika in februari 2021".