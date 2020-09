Bulgaarse topsopraan opent concertseizoen in Koningin Elisabethzaal Antwerpen

In de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen heeft het Antwerp Symphony Orchestra zijn openingsgala van het nieuwe concertseizoen gehouden. De zaal was opgedeeld in zones, met aparte ingangen, zodat de bezoekers gespreid binnen konden komen. Mondmaskers bleven op, handen werden ontsmet en iedereen werd per bubbel naar de zaal begeleid. Tussen elke bubbel bleef een stoel leeg. De helft van de zaal mocht bezet zijn, 1.000 man publiek kon dus genieten van de Bulgaarse operasopraan Sonya Yoncheva.