Fietser voortaan koning in het centrum van Diest

Het centrum van Diest is voortaan een fietszone. Die werd ingehuldigd door Vlaams minister van minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) en burgemeester Christophe De Graef (Open Diest). De fietser heeft in de 89 centrumstraten voortaan voorrang op het autoverkeer. De auto mag niet inhalen in een fietszone en de snelheid is er beperkt tot 30 kilometer per uur.