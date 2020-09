FinCEN Files: "Banken helpen miljarden aan verdacht geld witwassen"

De rapporten zijn gelekt bij de Amerikaanse antiwitwascel FinCEN, de Financial Crimes Enforcement Network. Opvallend is volgens Bové dat ons land zo vaak opduikt. "In ruim 300 van de meer dan 2.100 rapporten", legt hij uit. "Alle Belgische grootbanken duiken erin op. In een extreem geval zagen we dat meer dan een half miljard verdacht geld via de Britse Maagdeneilanden was doorgestuurd vanop een Belgische rekening."