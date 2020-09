Ergernis over MR-voorzitter Bouchez  verstoort formatiegesprekken, preformateurs proberen brokken te lijmen

Bij de onderhandelaars wordt vooral gekeken richting MR-voorzitter George-Louis Bouchez als oorzaak van de problemen. Hij zou de zaken blokkeren en te veel op de rem staan. "Het is heel erg problematisch", zegt onze Wetstraatjournalist Johny Vansevenant.

Onder meer een Humo-interview met Bouchez dat vandaag is verschenen zou kwaad bloed hebben gezet. Daarin spreekt de MR-voorzitter in weinig flatterende bewoordingen over zijn PS-collega Paul Magnette. "Paul is protéiforme: hij past zijn gedrag en discours aan aan zijn gesprekspartner", zegt hij onder meer. "Dat stoort me al vanaf het begin. Om vertrouwen op te bouwen, wil ik weten wat ik aan iemand heb." Hij herhaalt ook dat hij er zeker van is dat zijn partijgenote Sophie Wilmès premier blijft.

De formatiegesprekken zijn niet beëindigd, want er zijn nog altijd bilaterale gespekken. Alle onderhandelaars zijn nog ter plaatse. De preformateurs Egbert Lachaert (Open VLD) en Conner Rousseau (SP.A) proberen het vertrouwen te herstellen via afzonderlijke gesprekken met de verschillende partijvoorzitters.