Hevige storm en regenval in Zuid-Frankrijk: duizend mensen geëvacueerd, een vrouw vermist

Tot nu toe is er geen melding van slachtoffers, maar de hulpdiensten zijn wel op zoek naar een bejaardenhulpster die met haar auto op weg was en sinds gisteren niet meer gezien is.

Het is nu wel gestopt met regenen en het waterpeil daalt opnieuw, maar op veel plaatsen ligt er veel smurrie in de straten en zijn die nauwelijks berijdbaar. De hulpdiensten waarschuwen dat er echter nieuwe regenbuien mogelijk zijn en hebben een alarmtoestand afgekondigd in de departementen Gard en Hérault in de Cevennes en verder oostwaarts in Bouches-du-Rhône, Var en Alpes-Maritimes in de Provence.