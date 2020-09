 "Het mag echt wel stoppen, ik ben het beu": dokter Joris Van Hove ziet op tegen nieuw euthanasieproces

De uitvoerende arts bij de euthanasie van Tine Nys, Joris Van Hove, ziet op tegen een nieuw hoofstuk in het euthanasieproces. Dat zei hij vanmorgen in "De zevende dag". Het Hof van Cassatie oordeelde dat de vrijspraak van Van Hove niet voldoende werd gemotiveerd. De andere twee artsen moeten niet opnieuw verschijnen voor de rechtbank. Ondanks zijn moeheid is dokter van Hove wel vastberaden: "Ik ben zeker van een goede afloop, de feiten zijn ijzersterk."