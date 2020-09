Massabetoging voor democratie in Thailand sluit af met herdenking van grondwettelijke revolutie van 1932

Dat liep niet van een leien dakje, want sindsdien zijn er 12 staatsgrepen geweest en kende het land decennia van militaire regimes onder de schaduw van een alomtegenwoordige monarchie. Dat model steunde voor een groot deel op de populariteit van koning Bhumibol (Rama IX) die in 2016 overleden is. Zijn zoon Maha Vajiralongkorn (Rama X) is echter weinig populair, is nauwelijks in het land en komt vooral in het nieuws door affaires met jonge vrouwen.