Onstuimig stormseizoen in Atlantische Oceaan: de namen zijn op, vanaf nu Griekse namen

Het National Hurricane Center beschikt jaarlijks over een lijst van 21 namen om krachtige tropische stormen en orkanen te benoemen. Het gaat telkens afwisselend om mannen- en vrouwennamen. De letters Q, U, X, Y en Z worden uitgesloten, de lijst eindigt met een W. Als die lijst uitgeput is, schakelt het NHC over op het Griekse alfabet.

En daar zijn we nu aanbeland. Vrijdag gebruikte NHC de laatste naam in de lijst voor 2020, Wilfred, voor een tropische storm die zich gevormd had 600 mijl (ongeveer 965 kilometer) ten westen van de Kaapverdische Eilanden in de Atlantische Oceaan had, halfweg tussen het westen van Afrika en de noordkust van Brazilië. Alle namen uit het systeem opgebruikt dus, en het was niet heel lang wachten voor het Griekse alfabet aangesneden moest worden.

Op zaterdag was er de -korte- subtropische storm Alpha voor de kust van Portugal. En de Amerikaanse staat Texas bereidt zich voor op de komst van tropische storm Beta, die in de loop van de dag zou kunnen uitgroeien tot een orkaan.

Het is nog maar de tweede keer dat er Griekse namen gebruikt moeten worden. De eerste keer was in 2005, toen kregen over het hele seizoen 27 tropische stormen en orkanen een naam. Sommige daarvan richtten heel veel schade aan, denk aan Emily, Katrina, Rita en Wilma.