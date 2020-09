Kamervoorzitter Patrick Dewael over formatie: "Kiezen voor strategisch belangrijke jobs, mijn functie is ondergeschikt"

Maar afgelopen donderdag heeft Wilmès niet om het vertrouwen gevraagd en was er ook nog geen nieuwe federale regering. Eerder was overeengekomen dat er uitstel komt tot 1 oktober. Dat gebeurde nadat preformateur en Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert besmet was geraakt met het coronavirus, waarop ook de andere voorzitters in quarantaine gingen. Fysieke onderhandelingen konden daardoor ook niet doorgaan.

Twee weken uitstel dus. Op 1 oktober moet premier Wilmès wel het vertrouwen vragen én moet er een nieuwe regering zijn. Wat is die datum van 1 oktober waard? "Ik zie de dynamiek van de komende uren en dagen. Neem het van mij aan, daar wordt aan een hoog tempo gewerkt", zegt Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) in "De zevende dag".

"Er kan natuurlijk altijd overmacht komen, zoals gebeurd is met de Covid-besmetting, maar ik heb er vertrouwen in dat je daar tegen 1 oktober staat met een nieuwe regering."

En wat als dat niet gebeurt? "Dan gaat die regering automatisch haar ontslag moeten aanbieden. En dan zijn verkiezingen een optie, wat iedereen natuurlijk wil vermijden."