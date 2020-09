Reservatiesysteem op Hasselt Kermis al na één dag afgevoerd

De kermis is opgedeeld in vijf zones, die elk maar 400 bezoekers op hetzelfde moment mogen hebben, er is een druktemeter en er was dus het reservatiesysteem. 6.000 mensen hadden gereserveerd voor zaterdag, maar één op de drie die gereserveerd hadden, daagde niet op, tot frustratie van de foorkramers. “Daardoor leek het op de druktemeter op onze website alsof de kermis volzet was, maar in realiteit was er wel nog vaak plaats over”, aldus burgemeester Steven Vandeput. “Deze no-shows werden grotendeels opgevangen door bezoekers die ter plaatse reserveerden."