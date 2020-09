Verschillende gezinnen dakloos na zware woningbranden in Limburg

De brand in de Groenstraat in Lanklaar ontstond omstreeks 9 uur zaterdagochtend, wellicht door een kortsluiting, in een kapsalon dat is ingericht in een achterbouw van een woning. De vrouw was op dat ogenblik met één klant in de zaak, haar man en twee kinderen waren in de woning. Iedereen kon tijdig naar buiten maar het vuur woedde in alle hevigheid, vooral doordat in het gebouw veel hout gebruikt was en op het dak meerdere lagen roofing waren aangebracht. De brandweerkorpsen van Maasmechelen, Lanaken, Maaseik en Genk hadden pas na een viertal uren het vuur gedoofd maar moesten nog tot 's avonds nablussen.