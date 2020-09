Vikingen waren niet allemaal Scandinaviërs blijkt uit grootste DNA-onderzoek skeletten ooit

Twee grote conclusies die uit het onderzoek naar voren komen, zijn enerzijds dat de Vikingen al voor het Tijdperk van de Vikingen genetische invloeden ondergaan hebben vanuit Zuid-Europa en Azië, en anderzijds dat de verschillende populaties in Scandinavië zelf meer geïsoleerd waren dan gedacht werd.

"We hebben ontdekt dat de Vikingen wat hun genetische afkomst betreft niet uitsluitend Scandinaviërs waren, aangezien we genetische invloeden in hun DNA hebben gevonden vanuit Zuid-Europa en Azië, die nog nooit eerder overwogen waren", zei eerste mede-auteur professor Maartin Sikora van de Københavns Universitet. "Veel Vikingen hebben hoge niveaus van niet-Scandinavische afstamming, zowel binnen als buiten Scandinavië, wat wijst op een voortdurende overdracht van genen doorheen Europa."

"We hebben dit beeld van stevig met elkaar verbonden Vikingen die zich met elkaar vermengden, die handel dreven en op strooptocht gingen doorheen Europa om koningen te bevechten, omdat dit is wat we zien op tv en lezen in boeken - maar genetisch hebben we voor het eerst aangetoond dat dit niet het geval was", zei Eske Willerslev die de leiding had over het zes jaar durende onderzoek. Willerslev is professor aan de University of Cambridge en directeur van een genetisch onderzoekscentrum aan de Københavns Universitet.

"Deze studie verandert de perceptie van wie een Viking werkelijk was - niemand had kunnen voorspellen dat deze aanzienlijke genenstromen in Scandinavië vanuit zuidelijk Europa en Azië plaatsvonden voor en tijdens het Tijdperk van de Vikingen."

"We wisten genetisch gezien niet hoe ze er echt uitzagen tot nu", zei Willerslev. "We hebben genetische verschillen ontdekt tussen verschillende Vikingpopulaties in Scandinavië, wat aantoont dat Vikinggroepen in het gebied veel meer geïsoleerd waren dan gedacht werd. Ons onderzoek haalt zelfs het moderne beeld onderuit van de Viking met blond haar, aangezien veel Vikingen bruin haar hadden en beïnvloed waren door de genetische instroom van buiten Scandinavië."