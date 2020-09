Elke twee uur een ongeval met vluchtmisdrijf en aantal neemt toe

In Brussel pleegt bij 16 procent van alle letselongevallen de dader vluchtmisdrijf, in Vlaanderen is dat 12 procent en in Wallonië 10 procent. In de drie gewesten is het aantal ongevallen met vluchtmisdrijf in absolute cijfers de afgelopen twee jaar gestegen, zoals blijkt uit onderstaande grafiek.

Lees verder onder de grafiek: