Voor zevende zondag op rij massaal protest in hoofdstad van Wit-Rusland

Het is een traditie geworden op zondag: de massale protestbetogingen van de oppositie in Wit-Rusland en ook vandaag was de opkomst in Minsk massaal. Het ging om tienduizenden mensen en volgens een mensenrechtenorganisatie waren het er 100.000. Ook in andere steden zoals Brest en Grodno werd betoogd, maar dan op kleinere schaal.