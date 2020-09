Week van het Hart focust op kortademigheid

Het is belangrijk om hartfalen zo vroeg mogelijk op te sporen. Hoe eerder de ziekte wordt ontdekt, hoe beter de oorzaak kan worden aangepakt en hoe trager de ziekte zich ontwikkelt.

De Week van het Hart is intussen aan zijn 41ste editie toe. Slogan van de nieuwe campagne is "Last van Kortademigheid? Uw verjaardag is de perfecte gelegenheid om de eerste symptomen van hartfalen op te sporen".

"Een bewustmakingscampagne is om meer dan één reden absoluut noodzakelijk", zegt Sandrine Daoud, directeur-generaal van de Belgische Cardiologische Liga. "Mensen nemen te weinig de tijd om naar hun lichaam te luisteren, maar moeten weten wat de alarmerende signalen zijn. Hoe sneller de patiënt een behandeling krijgt, hoe beter. In de context van de coronacrisis is het belangrijk dat ook andere pathologieën de nodige aandacht krijgen."

Gedurende de ganse komende week vinden evenementen plaats in tal van hartrevalidatiecentra en ziekenhuizen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Dat gaat van informatiestands over dieetworkshops tot hartreanimatiecursussen.

Naar schatting 220.000 Belgen, of 2 procent van de bevolking, lijden aan hartfalen. Naast kortademigheid en ademhalingsmoeilijkheden zijn de symptomen verlies van bewegingsvermogen, een gevoel van verstikking bij het liggen, zwelling van bepaalde delen van het lichaam (oedeem) en plotselinge gewichtstoename.

Vroegtijdige diagnose maakt het mogelijk een passende strategie te ontwikkelen bij de behandeling van de ziekte. Behandeling kan door medicatie, maar ook door verandering van levensstijl en regelmatige, aangepaste lichaamsbeweging.

De Belgische Cardiologische Liga maakt de Belgen al meer dan 50 jaar bewust van hart- en vaatziekten en hun risicofactoren.