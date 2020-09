Vrijwilligers verzamelen vanmiddag opnieuw om voort te zoeken naar vermiste 12-jarige jongen uit Mortsel

De 12-jarige Ilias woont in Mortsel en is daar donderdag rond 8 uur met de fiets vertrokken naar zijn school in Edegem. Maar daar is hij nooit aangekomen. Hij werd voor het laatst opgemerkt aan een tankstation in Wilrijk. Op camerabeelden is te zien hoe hij daar alleen voorbijfietst, in de andere richting, weg van de school.