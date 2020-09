Zwevegem rouwt om Kato en vraagt een veiligere schoolomgeving

Ondertussen zwelt de kritiek aan op het gemeentebestuur. Het verwijt weerklinkt dat er wel wordt gesproken over Zwevegem als fietsgemeente, maar dat er nauwelijks iets gebeurt om de fietsveiligheid te verbeteren. De Bekaertstraat is ongeveer 150 meter lang. Er is geen fietspad of een fietssuggestiestrook.

“Wij wonen hier nu al enkele maanden en hebben zicht op de school", vertelt een buurtbewoner. "Dagelijks zijn we verbaasd hoeveel fietsende kinderen er hier voorbij komen en na de schooluren opnieuw allemaal de weg worden opgestuurd. We hebben al vaak gevreesd dat er hier wel iets zou gebeuren en spijtig genoeg is die vrees vrijdag werkelijkheid geworden."

Burgemeester Marc Doutreluingne heeft begrip voor de kritiek maar verdedigt zich ook. "Er is een circulatieplan in opmaak. Daarin wordt de Bekaertstraat een echte fietsstraat. Er zijn in dat plan ook elders fietszones voorzien. Alleen kan zo een plan niet meteen ingevoerd worden omdat daarbij een lang inspraaktraject hoort. Op dit moment noemt men een fietstraat een evidentie, maar voor het ongeluk was dat helaas niet het geval."

Maandagmorgen om 7.30 uur wordt de Bekaertstraat afgezet. Men verwacht dat wanneer de school opnieuw begint, er heel wat scholieren zullen halt houden op de plaats van het ongeval. Deze week organiseert het Rhizo-College, waar Kato sinds enkele weken schoolliep, nog een wake op school.