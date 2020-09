Hoe moet het nu voort? "Als het nu niet lukt, kan normaal maar 1 optie overblijven: verkiezingen"

"Ik denk niet dat er nieuwe verkiezingen komen. Er staat te veel op het spel voor de partijen. De schade zou onmetelijk groot kunnen zijn bij nieuwe verkiezingen. Verkiezingen houdt een groot risico in voor vooral de Vlaamse partijen aan de onderhandelingstafel. Het zou kunnen dat het aan Franstalige zijde een beetje anders ligt", zegt Stefaan Walgrave.

De verklaring is simpel. "Het was al niet goed gesteld met het vertrouwen in onze politici en onze politieke partijen. Maar het spel dat we nu zien, gaat om persoonlijke conflicten, niet om de inhoud. Dat is nog meer koren op de molen van mensen die zeggen dat politici alleen maar met hun eigenbelang bezig zijn. Als je in deze omstandigheden verkiezingen organiseert, dan denk ik dat de schade niet te overzien zal zijn."