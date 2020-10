Amateurvoetbal getroffen door corona: verschillende wedstrijden uitgesteld

"Voor de amateurclubs is het niet gemakkelijk", zegt Bart Verbiest. "Vele clubs zijn getroffen en we werken allemaal op vrijwillige basis. Dus voor ons is het onmogelijk om elke week van alle medewerkers en spelers te verwachten dat ze een coronatest laten afnemen. Hoe het verder moet is voor ons een grote vraag. We hopen dat Voetbal Vlaanderen tijdig de juiste maatregelen neemt, maar wat die best zijn, dat is ook voor ons niet duidelijk."

Linden is geen alleenstaand geval, want ook de wedstrijden van Machelen, Moorsel, Hoeilaart, Sterrebeek en Kampenhout werden uitgesteld omwille van coronabesmettingen.