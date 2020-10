Antwerpse politie vat verschillende snelheidsduivels: "Acties voor veilig verkeer blijven nodig"

De politie controleerde onder meer aan de Emiel Vloorstraat op het Kiel en in de Maccabilaan in Hoboken. "Het viel op dat er daar heel wat passerende bestuurders te snel reden. Er werden snelheden gehaald van meer dan 100 kilometer per uur waar je maar 50 mag rijden." Ook op de Noordersingel reed iemand aan 109 kilometer per uur waar je 70 mag. De man moest zijn rijbewijs inleveren.