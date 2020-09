Auto belandt in gracht in Hasselt: man overleden, vrouw zwaargewond

Het ongeval gebeurde op de Universiteitslaan, op de strook tussen Kinepolis en de Universitaire Campus. In die buurt zijn werkzaamheden aan de gang. Door een nog onbekende oorzaak ging de auto daar van de weg en belandde in een diepe gracht. De brandweer werd erbij geroepen om de slachtoffers uit de gracht te halen. Beiden kregen ter plaatse de eerste zorgen van de MUG. Voor een man kwam alle hulp te laat, hij overleed ter plaatse. Een vrouw is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.