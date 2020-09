Bart De Wever (N-VA) herhaalt kritiek op Vivaldi: "Open VLD heeft foute keuze gemaakt"

De voorzitter van N-VA Bart De Wever vreest dat de Vlaamse liberalen bedrogen zullen uitkomen bij de regeringsonderhandelingen. Hij herhaalt de kritiek die hij eerder al had geuit op de keuze van Open VLD om mee te werken aan een regering met de socialisten, groenen en CD&V.

"Open VLD heeft de keuze gemaakt om met de groene partijen voort te gaan en niet met de N-VA. Ik denk dat dat een dramatisch foute keuze geweest is. Ik denk dat men bedrogen uitkomt in de partners die men heeft gekozen en dat het vertrouwen aan de tafel totaal afwezig is. Dat merk je aan alles", zegt De Wever in "Het Journaal".

"Ze zijn in een fuik gezwommen. Dat is mijn analyse. Het is heel moeilijk om daar nog uit te krabbelen. Men gaat nu strompelend richting regeringsvorming. Dat belooft voor wat voor soort regering dat zal worden. Dat wordt alleszins geen regering waarvoor een draagvlak bestaat in Vlaanderen."

