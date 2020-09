Gemeente Bierbeek verontschuldigt zich bij nabestaanden na het te vroeg weghalen van grafmonumenten

De gemeente roept nu alle getroffen nabestaanden op om contact op te nemen met de familie. "We willen met hen bekijken of er toch nog een manier is om iets te recuperen of kijken of er ergens een tegemoetkoming mogelijk is", zegt Vanhulst. "Er gaat wel nog een herdenkingszuil op onze begraafplaats komen. Mensen die dat willen kunnen een naamplaatje bestellen om op de herdenkingszuil te plaatsen. Op die manier blijft de overledene ook nog aanwezig op het kerkhof en kunnen mensen daar terecht om nog een groet te brengen."