Brand verwoest huis in Beveren-aan-de-IJzer

Toen de brandweerkorpsen van Zuid-IJzer (Poperinge) en Lo-Reninge aankwamen, sloegen de vlammen al door het dak. Het huis brandde helemaal uit en het dak stortte in.

De bewoner die er renovatiewerken uitvoert, verblijft af en toe in de woning. Het is niet duidelijk of hij er ook was toen het vuur uitbrak. Een huis ernaast heeft rook- en waterschade opgelopen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.