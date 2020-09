22 studenten van het Europacollege in Brugge testen positief op corona, 350 studenten in quarantaine

Federica Mogherini, rector van het Europacollege vindt het logisch dat gezondheid primeert: “Veiligheid is prioritair, niet alleen van de studenten en de medewerkers, maar ook van alle inwoners van Brugge. We hebben onmiddellijk alle voorzorgsmaatregelen genomen om de verspreiding in te dijken, alle contacten te traceren en alle studenten te testen. We werken hiervoor nauw samen met het stadsbestuur. Ik ben de burgemeester en de stadsdiensten dan ook bijzonder dankbaar voor de goede samenwerking. Ik ben ervan overtuigd dat onze studenten hun verantwoordelijkheid zullen opnemen en ook in deze moeilijke omstandigheden respect zullen opbrengen voor de stad waarin ze verblijven.”