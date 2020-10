De thuiswerkrevolutie: bijna helft Belgen doet aan telewerk sinds corona, maar wat zijn je rechten én plichten?

Wie structureel van thuis uit werkt, moet dat verplicht vastleggen in een schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer. Voor werknemers die slechts af en toe van thuis uit werken is dit niet verplicht, maar het is wel aan te raden, om problemen in de toekomst te vermijden.

“Hoeveel dagen ga je thuis werken en tussen welke uren?", zegt Sigrid Dereymaeker. "Die afspraken leg je best vast in een thuiswerkovereenkomst." Daarnaast kan je in de thuiswerkovereenkomst ook afspraken maken over bijvoorbeeld een kostenvergoeding.

Maar wat wat als je nog geen thuiswerkovereenkomst hebt? Blijf dan redelijk, raadt Sigrid Dereymaeker aan, zeker als het thuiswerk bedoeld is om je veiligheid in corona te garanderen. “Maar het beste is om er alsnog goede afspraken over te maken.”

Als werknemer kan je trouwens niet verplicht worden om van thuis uit te werken. “Maar als je afspraken hebt gemaakt met je werkgever, moet je je daaraan houden. Uiteraard kan je in dialoog gaan om eventueel een aanpassing te doen.