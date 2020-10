Dodelijk ongeval in Houthalen: jongeman crasht tegen boom

Een jongeman is vanmorgen met zijn auto tegen een boom gebotst. De hulpdiensten kwamen ter plaatse maar voor de bestuurder kon geen hulp meer baten. Getuige Jounes Stitou was er als een van de eersten bij: "We kwamen eigenlijk van de andere kant en we merkten een grote stofwolk op. We zijn meteen afgedraaid, en we zagen dat er een zwaar ongeval was gebeurd. Achter het stuur zat er nog een jongeman, en we hebben meteen de hulpdiensten gebeld. Het was geen prettig zicht."

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren en in welke omstandigheden, wordt verder onderzocht.