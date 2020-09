Doorstart voor de Vlaamse regering? Turbo op het regeerakkoord

Moeten we het regeerakkoord dan niet in vraag durven stellen om een beleid te gaan voeren dat meer aansluit bij de economische en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis? Dit brengt me bij een derde en laatste argument.

Namelijk dat het uitvoeren van het Vlaams regeerakkoord, toch zeker wat betreft "werken meer laten lonen", ultra-complementair is met eventuele bijkomende maatregelen van economische relance naar aanleiding van de coronacrisis.

Crisisbeleid speelt vooral in op de vraagzijde van de arbeidsmarkt: ervoor zorgen dat bedrijven niet overkop gaan, zodat mensen hun baan niet verliezen. En daarnaast: via extra investeringen een stimulans geven aan de economische activiteit, zodat er bijkomende banen gecreëerd worden. Met het economische relancecomité hadden we het wat dat betreft over de crisis aangrijpen om investeringen te doen in de zorgeconomie, de digitale economie en de duurzame economie.