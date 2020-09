"Succession" en "Schitt's Creek" aan de haal met de meeste en belangrijkste (virtuele) Emmy's

"Succession" vertelt hoe de kinderen van een ouder wordende mediatycoon vechten om de controle over zijn imperium. De HBO-serie haalde het van een aantal zwaargewichten die al vaker in de prijzen waren gevallen, zoals "The handmaid's tale", "The crown", "Stranger things" en "Better call Saul"



"Succession" rijfde ook enkele andere prestigieuze onderscheidingen binnen. Zo werd Jeremy Strong verkozen tot beste acteur en Andrij Parekh tot beste regisseur.

In de categorie comedy werd "Schitt's Creek" (foto onder) de grote winnaar. De comedyshow sleepte maar liefst zeven Emmy's, onder meer voor beste comedy, beste comedy-actrice (Catharine O'Hara) en beste acteur (Eugene Levyn). De Netflix-serie draait rond de rijke Rose-familie die haar vermogen verliest en in een motel moet gaan wonen, in een stadje die ze ooit voor de grap kochten.