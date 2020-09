Formatie (alweer) in het slop: gaan we dan toch naar verkiezingen? Dit zijn de mogelijke scenario's

Er zijn mensen die er Bouchez al sinds het begin van beschuldigen dat hij niet geïnteresseerd is in een oplossing en vooral de situatie wil behouden zoals ze is. Dat hij verder wil met een minderheidsregering waarin zijn partij de premier mag leveren - die ondertussen de populariteitlijstjes aanvoert - met nog zeven ministers er bovenop. Voor de MR is dat een uitgelezen kans de populairste partij in Frantalig België te worden.

Bouchez heeft zonder twijfel zijn best gedaan om de huidige situatie zo lang mogelijk in stand te houden, maar het zou naïef zijn te denken dat zoiets nog lang kan blijven duren. Er is geen bereidheid bij de andere partijen om de regering-Wilmès in het zadel te houden en dan kan het altijd tot een motie van wantrouwen komen.

Grondwettelijk kan dat in twee scenario's uitmonden. Als er een meerderheid is tegen de regering, krijgt die de regering enkel weg als ze tegelijkertijd een eigen premier en een eigen coalitie voorstelt. Dat is weinig waarschijnlijk - de voorbije maanden zijn alle alternatieven getest en verworpen. Vivaldi was het allerlaatste wat restte.

In het tweede scenario - waarbij er wel een meerderheid tegen de regering is, maar geen alternatieve ploeg en premier - schrijft de grondwet voor dat de premier nieuwe verkiezingen afkondigt.