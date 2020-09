Facebookpagina Tiense lingeriezaak afgesloten wegens "te pikante foto's"

Sinds begin juli probeerde Sabrina via tientallen mails en berichtjes te weten te komen waarom Facebook de pagina blokkeerde. "Op alle mogelijke manieren probeer ik uit zoeken wat precies het probleem is", verduidelijkt Sabrina. "Maar tot op vandaag weet ik dat nog altijd niet. Wel kreeg ik de mededeling dat mijn pagina onherroepelijk wordt afgesloten. Dit is toch te belachelijk voor woorden. Ik had heel wat volgers op mijn Facebookpagina. De dag van vandaag kan je helaas moeilijk zonder sociale media, dat heb ik vooral gemerkt tijdens de lockdown. Ik heb nu een nieuwe, gratis Facebookpagina opgericht in de hoop dat deze wel mag blijven."