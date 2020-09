Franse filmwereld rouwt om Michael Lonsdale, bekend van "Moonraker" en "The name of the rose"

De carrière van Lonsdale beperkte zich niet tot de Franse cinema. Hij was ook te zien in verschillende internationale producties. Zijn bekendste rol is wellicht die van Sir Hugo Drax in de James Bond-film "Moonraker" uit 1979.

Hij kreeg ook rollen in "The day of the Jackal", "The name of the rose", "The remains of the day" en de actiefilm "Ronin" met onder anderen Robert De Niro. In 2005 was hij te zien in het drama "Munich" van Steven Spielberg. De film vertelt het verhaal van de gijzeling van verschillende Israëlische atleten tijdens de Olympische Spelen in München in 1972.

Michael Lonsdale was ook een begenadigde theatermaker. Hij acteerde in en regisseerde verschillende voorstellingen. Hij sprak ook heel wat documentaires in.