Ga morgen niet naar Anzegem voor het BK wielrennen

De wedstrijd wordt live uitgezonden op Sporza en de aankomst kan dus best op televisie gevolgd worden, zegt het gemeentebestuur van Anzegem.Wie toch wil supporteren, moet in de eigen bubbel blijven, 1,5 meter afstand houden van andere bubbels en een mondmasker dragen. Om samenscholingen te vermijden, worden er ook geen tijdelijke randactiviteiten (bv. biertentjes, frietkraampjes, …) toegestaan. Ook aan de aankomstzone wordt geen publiek toegelaten.

Tiegemberg



Op de Tiegemberg mogen er 400 toeschouwers staan. Om daar te kunnen staan moet je op voorhand een toegangsticket van 10 euro kopen en dan krijg je een speciaal mondmasker.

In de fabrieksgebouwen van Escolys Textiles in Anzegem kunnen er 200 VIP's de wedstrijd volgen. Ze zitten in boxen aan genummerde tafels en stoelen. "We hebben meer werk met die 200 mensen dan dat we 3.000 wielersupporters hadden mogen ontvangen", zucht burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén).