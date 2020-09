Gentse Vooruit wordt Kolruit uit protest tegen geplande naamsverandering SP.A

Op 9 september kondigde SP.A aan dat de partij haar naam gaat veranderen in Vooruit. Dat is een knipoog naar het Socialistische verleden van de Gentse cultuurtempel. Toch blijven ze zich daar tegen het idee verzetten. “Voor ons gaat het erom dat de boodschappen die wij willen brengen, vaak met een maatschappelijke visie, tegenstrijdig zullen zijn met die van de politieke partij”, voegt Mieke Dumont eraan toe. "Het dubbelgebruik van de naam Vooruit ontneemt het kunstencentrum niet enkel de controle over zijn eigen reputatie, zijn autonome stem in het publieke debat en zijn toegankelijkheid voor een breed publiek, het bezwaart ook de relaties met sponsors, overheden, klanten die zalen huren en de honderden partners die jaarlijks mee inhoud geven aan ons programma”.

De belettering blijft alvast hangen tijdens de openingsweek van het cultuurcentrum. De directie van Vooruit dringt aan op overleg met SP.A over de kwestie.