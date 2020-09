Horeca in grote delen van Nederland moeten dicht om 1 uur

Het aantal besmettingen neemt in de Randstad fors toe, vooral in de leeftijdscategorie van studenten. De regering maakte daarom vrijdag bekend dat horecagelegenheden in de regio's rond Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Leiden, Haarlem en Utrecht met ingang van zondag om middernacht de deuren eerder moeten sluiten.

De maatregelen gelden voor veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands-Midden. In deze zes risicogebieden is het aantal besmettingen met het coronavirus snel toegenomen. Zo snel dat ze nu als "zorgelijk" gelden, de op een na hoogste alarmfase in Nederland.