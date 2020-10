Tamme dieren opnieuw welkom in vogelopvangcentrum Merelbeke: "Maar we hebben nood aan extra middelen en grotere ruimtes"

Tamme dieren, zoals vogels en waterschildpadden, kunnen opnieuw opgevangen worden in het vogelopvangcentrum in Merelbeke. De afgelopen 3 maanden werd de gratis dienstverlening voor huisdieren stopgezet omdat het veel te druk was in het centrum. Omdat de vraag naar hulp te groot is, zijn ze opnieuw welkom. "Het is niet altijd evident, maar we willen de dieren helpen", zegt Nick De Meulemeester van het VOC.