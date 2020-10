Inwoners van Riemst vrezen voor verzakkingen als groeve van Romont uitbreidt: "Ons uitzicht wordt een afgrond"

In de groeve van Romont wordt bijna een halve eeuw kalksteen ontgonnen. Het ontginningsbedrijf CBR heeft een aanvraag ingediend om de groeve te mogen uitbreiden. Ruim 100 hectare landbouwgrond zou daarvoor tijdelijk opgeofferd worden. CBR zou op die manier nog tot 2048 kalksteen willen winnen in het gebied.

Maar dat is niet naar de zin van de inwoners van Kanne en Riemst, twee deelgemeenten van Riemst, en van de inwoners van Eben-Emael, een deelgemeente van Bassenge. De groeve zou dan vlak tot aan hun dorpen komen. "Ons uitzicht wordt een afgrond", zeggen de ongeruste inwoners. Ze zijn met een petitie gestart.



De inwoners van Zussen maken zich nog extra zorgen. Zij vrezen voor verzakkingen in hun dorp, de ondergrond is daar nu al erg onstabiel. Af- en aanrijdende vrachtwagens zullen ook trillingen, lawaai en stof veroorzaken. De gemeente Bassenge organiseert momenteel een openbaar onderzoek over de uitbreidingsplannen. Eind deze week loopt dat af. De gemeente Riemst heeft op haar website een voorbeeldbrief gezet om bezwaar aan te tekenen.