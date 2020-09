K3 in Wijnegem Shopping Center voor opnames film: “Normaal moesten we in Egypte zitten”

De filmopnames verlopen iets anders dan verwacht en dat heeft alles te maken met het coronavirus. “Ik vind Wijnegem echt super leuk, maar normaal zouden we nu in Egypte zitten voor een paar dagen om verschillende scènes in te blikken en dat is toch wel een beetje jammer dat dit nu niet kan”, lacht Klaasje.

Niet alleen hun reisplannen werden geboycot door het coronavirus, ook de sfeer op de filmset is anders dan normaal. “Het is echt aanpassen. Je mag elkaar niet meer aanraken dus er zijn heel wat dingen in het scenario aangepast.”