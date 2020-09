Kinderen en jongeren worden nog altijd geleefd door strenge coronaregels

Kinderen en jongeren hebben zelf geen stem of vakbond. Ze worden als groep niet vertegenwoordigd als er beslissingen genomen worden. Ze kunnen vaak niet zelf aan de alarmbel trekken. Daarom is het absoluut nodig dat anderen dat in hun plaats doen. Al maanden vragen we om experten mee aan tafel te zetten die mee het perspectief kunnen inbrengen van kinderen en jongeren.

In de enquête #jongerenovercorona vond meer dan de helft van de jongeren in een voorziening dat ze niet mochten meepraten over de coronaregels. Ook thuis mochten heel wat jongeren dat niet. Opnieuw blijkt: regels zijn regels. Kinderen en jongeren moeten gewoon volgen en worden te weinig gezien en gehoord. In mijn gesprekken met hen viel me vooral hun openheid op, hun creativiteit en hun moed. Ik roep op om met hen in dialoog te gaan over de regels en mee te nemen waar zij op botsen. We zitten vandaag in een ongeziene gezondheidscrisis, dat klopt, maar nog altijd missen we hun perspectief.