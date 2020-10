Kortfilm brengt vluchtmisdrijf onder de aandacht: "Mensen doen beseffen wat het betekent voor slachtoffer en bestuurder"

Gisteren werden in Hasselt nieuwe cijfers vrijgegeven over het aantal vluchtmisdrijven. Regisseur Bob Colaers uit Peer heeft hierover een kortfilm gemaakt die het Vias institute zal gebruiken in een aantal cursussen: "De film gaat over twee broers, en wanneer ze na een avondje stappen op café naar huis gaan, rijden ze iemand aan. De inspiratie voor de kortfilm kwam er nadat er iemand uit mijn dorp ooit overleden is na een vluchtmisdrijf, en omdat er praktisch nog nooit een film over het onderwerp gemaakt is, besloot ik om er een kortfilm over te maken. Maar het verhaal is fictief."