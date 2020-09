Mannelijke bavianen met goede vriendinnen leven langer

Alberts zei dat er meer onderzoek nodig is om eventueel te bevestigen dat het verband tussen vriendschappen en levensverwachting bij de bavianen een oorzakelijk verband is. En als dat zo is, dan moet men uitzoeken op welke manier de vriendschapsbanden de lichamelijke gesteldheid beïnvloeden zodat ze een langere levenverwachting tot gevolg hebben.

Maar de onderzoekers zeggen dat hun werk in verband met het sociale gedrag van bavianen suggereert dat de kracht van vriendschappen diepe evolutionaire wortels kan hebben in de stamboom van de primaten, onze stamboom.

"Hoe krijgen vriendschappen vat op primaten zodat ze hun leven verlengen?", zei Alberts. "We weten het nog niet, het is een van de prachtigste black boxes in mijn leven."

