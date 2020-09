Na WO I duikt auteur Stefan Hertmans nu in WO II: "De laatste getuigen sterven en daar komen de boeken"

In "De opgang" vertelt Stefan Hertmans het verhaal van "een huis en zijn bewoners". In 1979 koopt de auteur een huis in het Patershol in Gent, later komt hij tot de ontdekking dat het huis tijdens de oorlogsjaren bewoond werd door Willem Verhulst, een SS'er. Hertmans wil de man leren begrijpen: "Voor de derde keer ben ik niet de schrijver op zoek naar geschiedenis, maar bots ik op een geschiedenis op zoek naar een schrijver."