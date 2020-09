Nieuw energielabel voor huishoudtoestellen: "Schrik niet als je plots 2 labels in de doos vindt"

Even verwarring

Wie nu een toestel koopt in de winkel, vindt hoogstwaarschijnlijk twee labels in de doos. "We zitten in een overgangsfase. Van november 2020 tot maart 2021 hebben producenten de tijd om over te schakelen op het nieuwe systeem. Dat is even verwarrend omdat er daardoor twee labels bestaan voor eenzelfde product. Maar die verwarring zou moeten opgelost zijn vanaf volgend jaar."

De combinatie van systemen maakt het ook tijdelijk moeilijk om goed te kunnen vergelijken. "Producten kunnen in het oude systeem een A++ label hebben en in het nieuwe systeem een B-label. Voorlopig is het dus uitkijken geblazen."

Lutgarde De Backer bevestigt dat meteen in een reactie op Radio 2. Zij heeft net een nieuwe koelkast gekocht bij IKEA, een koelkast met A+ in de winkel, maar in de doos zit al het nieuwe label.... nu krijgt dat toestel letter G, de laagste indeling. "Dat is even schrikken," zo zegt ze.

Toestellen vervangen niet nodig

Door het nieuwe systeem lijkt het alsof alle toestellen die je in huis hebt niet energiezuinig zijn. "Maar het is echt niet nodig om plots al je toestellen te vervangen. De productie van nieuwe toestellen is ook heel belastend voor het milieu. Je kan dus beter nog even verder doen met je oude toestel."