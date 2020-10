OLVE-college in Edegem ondersteunt leerlingen rond verdwijning Ilias: "Iedereen is bezorgd geweest en daar moeten we aandacht aan geven"

Voor Ilias zelf zal er ook extra begeleiding zijn, maar voorlopig zal hij nog even thuisblijven. "Er is voor hem een periode van rust ingelast om alles even op een rijtje te zetten", aldus Van Eester. De school bereidt zich wel al voor op zijn terugkeer. "De eerste stap door de schoolpoort moet voor zo'n jongen toch heel wat betekenen. Iedereen zal nieuwsgierig zijn, maar we zullen de heisa tot een minimum proberen beperken. We willen het voor de jongen niet moeilijker maken dan het al is", klinkt het.