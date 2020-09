Ondanks coronacrisis toch op Erasmus vertrekken? Sofie uit Wellen doet het: “Naar Italië voor het lekkere eten”

Op maandagochtend om 8 uur, met de wagen volgepakt, staat de studente Pedagogische Wetenschappen klaar om te vertrekken richting het Noord-Italiaanse Padova. “Ik verblijf er vier tot vijf maanden.” En waarom dan Italië? “Vooral omwille van het lekkere eten en het warme weer,” lacht ze.

Het is vaderlief die Sofie met de wagen naar Italië brengt. “Ik heb dan ook een geweldige papa”, vertelt ze. “Normaal zou ik het vliegtuig nemen, maar door corona zagen we dat niet zitten. Het was ook lang onduidelijk of ik zelfs mócht gaan, dus ik ben heel blij dat het nog gelukt is. Toen de coronabesmettingen daar in het najaar fel stegen, was ik zeker dat ik niet zou kunnen vertrekken. Maar nu is de situatie daar beter, dus ik ga het in ieder geval proberen. Ze hebben me verzekerd dat studenten teruggehaald worden als de situatie zou verergeren.”