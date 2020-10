Opvallende verkeersborden vragen automobilisten om trager te rijden in Vinderhoute

Op de verkeersborden staan opmerkelijke slogans, zoals "Enkel vogels mogen hier vliegen", "Hard rijden is een foute boel, trager is pas mega cool" en "Vaart minderen helpt kinderen." De verkeersborden staan vooral in privé-tuinen langs drukke straten, maar de initiatiefnemers kregen ook toestemming van het gemeentebestuur om enkele borden langs de openbare weg te plaatsen.

"Zoals veel dorpen heeft ook Vinderhoute last van sluipverkeer en automobilisten die te snel rijden", zegt Christine, één van de initiatiefnemers. "Ik begrijp dat 30 km per uur rijden best moeilijk is, maar er zijn een paar ongevallen gebeurd waarbij mensen die net van hun oprit komen, omver gereden zijn door een hardrijder. Gewone verkeersborden volstaan blijkbaar niet, dus hebben we zelf borden gemaakt met kinderen op. Dan zien de automobilisten ook voor wie ze trager moeten rijden."