Preformateur Conner Rousseau: "Als koning het vraagt, zal ik het onmogelijke proberen mogelijk te maken" 

Conner Rousseau meldt dat hij oplossingen gaat zoeken met "iedereen die dat wil, maar ook alleen met wie nog echt oplossingen wil". "Om het vertrouwen te herstellen, zullen heel sterke signalen nodig zijn. Ik kan u dit zeggen: het leek mij vanochtend onmogelijk om dat vertrouwen te herstellen, maar als de koning mij vraagt om dat te doen, wil ik het onmogelijke doen voor de Vlaming en alle Belgen die recht hebben op een nieuwe regering. Ik hoop dat men stopt met spelen en stopt met saboteren. De speeltijd is over, het is moneytime. Omdat ik nog steeds preformateur ben, zal ik het bij dit statement houden. Ik ga verder werken met meneer Lachaert in alle discretie, hopend op een oplossing."

Volgens Rousseau was het zijn plicht om duidelijk te communiceren. "Na vandaag vond ik dat ik iets moest zeggen. Voor mij is een nieuwe manier aan politiek doen, duidelijkheid en transparantie te brengen. De mensen mogen dat weten. Ik ga afsluiten met een quote van Will Tura: “hoop doet leven”."