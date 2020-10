Provincie Oost-Vlaanderen geeft cultuursector duwtje in de rug "We stellen met plezier onze domeinen ter beschikking"

Het kan bijvoorbeeld gaan om voorstellingen of evenementen waarvoor er op hun eigen locatie niet genoeg plaats is om alles coronaveilig te laten verlopen. Ze kunnen de domeinen of accommodaties gratis of tegen een heel laag tarief gebruiken. Het zal ondermeer kunnen in het domein Puyenbroeck in Wachtebeke, het strand van De Gavers in Geraardsbergen en de buitenterreinen van Het Leen in Eeklo. De maatregel geldt tot het einde van het jaar.