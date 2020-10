Restaurant op parcours van BK wielrennen blijft dicht: “Met pijn in het hart, maar we durven niet”

Plots sloeg toch de twijfel toe, omwille van de coronamaatregelen. “Toen de gemeente via een brief vroeg naar een veiligheidsplan, hebben we besloten om het niet te doen. Het was ook duidelijk dat de gemeente het afraadde. We hebben geen zin om er enkele nachten van wakker te liggen. Ze gaan controleren, we kunnen een boete van 750 euro krijgen als iemand zijn mondmasker niet draagt. Maar we willen vooral het risico niet nemen om in quarantaine te moeten en te moeten sluiten. Zo’n smet blijft ook even aan je zaak hangen.”

Lafosse zal de koers nu in spanning volgen op televisie. "Onze burgemeester deed een oproep om niet te komen kijken, dus doen we dat niet. Beetje raar, want we liggen echt pal op het parcours. Als ons restaurant misschien in beeld komt, zal het toch pijn doen", besluit hij met een glimlach.